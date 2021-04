Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a un énorme coup à jouer avec Kane !

Publié le 12 avril 2021 à 11h45 par A.M.

Après avoir eu Harry Kane sous ses ordres à Tottenham, Mauricio Pochettino souhaiterait le récupérer au PSG. Et cela tombe bien, les Spurs n'ont pas l'intention de vendre leur attaquant à un autre club de Premier League.

Cet été, le PSG pourrait être contraint de se mettre en quête d'un nouveau joueur offensif. Et pour cause, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022, ce qui laisse planer la menace d'un départ dans les prochains mois. Par conséquent, le club de la capitale prend les devants et se prépare à toutes les éventualités, notamment à celle d'une vente de Kylian Mbappé. Dans cette optique, le PSG explore le marché et suit plusieurs attaquants. Selon les informations de Téléfoot, Mauricio Pochettino aurait même directement contacté Harry Kane, qu'il a eu sous ses ordres durant cinq saisons à Tottenham, afin de prendre la température sur ses intentions pour son avenir.

Tottenham ne veut pas vendre Kane en Premier League