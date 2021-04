Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria justifie l’arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 12 avril 2021 à 11h10 par B.C.

Nommé entraîneur de l’OM il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli est très attendu dans la cité phocéenne. À l’occasion d’un entretien avec le quotidien El Pais, Pablo Longoria a expliqué les raisons qui l’avaient poussé à choisir l’Argentin pour la succession d’André Villas-Boas.

Suite à l’annonce de la démission surprise d’André Villas-Boas, l’OM s’est rapidement activée pour dénicher son successeur. Après un intérim assuré par Nasser Larguet, c’est Jorge Sampaoli qui a été choisi pour diriger l’équipe première. L’Argentin a rapidement été la priorité de Pablo Longoria pour le poste, un choix qui a séduit la majorité des supporters marseillais grâce notamment à sa filiation avec Marcelo Bielsa, ancien coach de l’OM. Interrogé par El Pais , Pablo Longoria confirme l'importance jouée par le public phocéen dans sa décision.

« Sampaoli s'adapte parfaitement à la mentalité de la ville et du club »