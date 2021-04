Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Germain prêt à jouer les doublures d’Ibrahimovic ?

Publié le 12 avril 2021 à 0h15 par A.C.

Quasiment fini en marge du groupe depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille.

On ne sait pas vraiment si c’est l’arrivée d’Arkadiusz Milik ou simplement un choix de Jorge Sampaoli. Le fait est que Valère Germain ne joue quasiment plus depuis le début de l’année 2021, avec une dernière apparition face au Canet en Roussillon, en Coupe de France (2-1), le 7 mars dernier. Avec un contrat qui se termine dans seulement quelques mois, son départ de l’Olympique de Marseille semble inéluctable. Nous vous avons récemment révélé sur le10sport.com que Germain a la cote à l’étranger, avec notamment un intérêt du Celta Vigo et de la Sampdoria.

Germain, le remplaçant d’Ibrahimovic au Milan AC