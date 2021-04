Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Villas-Boas… Le message fort de Pablo Longoria sur son nouveau rôle !

Publié le 12 avril 2021 à 9h30 par B.C.

Nommé président de l’OM en février dernier, Pablo Longoria a évoqué sa prise de fonction survenue en pleine crise avec les supporters.

L’OM a connu un début d’année 2021 assez chaotique. Pour mettre fin à la crise importante qui sévissait dans la cité phocéenne, Frank McCourt a procédé à d’importants changements, décidant notamment de nommer Pablo Longoria en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier était clairement dans le collimateur des supporters marseillais, qui avait affiché à de nombreuses reprises leur hostilité à l’égard de l’ancien président de l’OM, ce qui avait mené aux débordements survenus à la Commanderie. Pablo Longoria a donc la lourde responsabilité de mener à bien ce nouveau chapitre du projet McCourt avec à ses côtés Jorge Sampaoli, successeur d’André Villas-Boas. Un sujet sur lequel il est longuement revenu dans un entretien accordé à El Pais ce lundi.

« Il est fondamental de retrouver l’essentiel »