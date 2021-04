Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros ouf de soulagement pour Milik ?

Publié le 12 avril 2021 à 1h15 par D.M.

Arrivé en provenance du Napoli lors du dernier mercato hivernal, Arkadiusz Milik pourrait déjà quitter l'OM à la fin de la saison. A la recherche d'un attaquant, la Juventus pourrait le recruter, même si elle privilégierait la piste menant à Gianluca Scamacca.

« Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l'OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik » avait confié il y a quelques jours Pablo Longoria au sujet d’Arkadiusz Milik. Mais à en croire les informations de L’Equipe, l’attaquant aura la possibilité de quitter l’OM à la fin de la saison. Selon le quotidien, une clause de revente aurait été incluse dans l’accord entre le club marseillais et le Napoli. Autrement dit, Milik pourrait quitter l’OM contre une offre de 12M€ et la Juventus ferait partie des équipes intéressées.

Milik, un simple plan B pour la Juventus ?