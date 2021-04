Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première vente bientôt bouclée ?

Publié le 12 avril 2021 à 1h00 par D.M.

Prêté au Milan AC jusqu’à la fin de la saison, Brahim Diaz semble avoir convaincu les dirigeants italiens, qui aimeraient le conserver lors du prochain exercice.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Brahim Diaz a dû s’exiler pour retrouver le chemin des pelouses. Alors qu’il ne faisait pas partie des premiers choix de Zinédine Zidane, le joueur de 21 ans est arrivé au Milan AC en septembre dernier sous la forme d’un prêt. En Serie A, Brahim Diaz a retrouvé du temps de jeu et de la confiance. Auteur de 5 buts sous le maillot rossonero , l’ancien joueur de Manchester City s’épanouit en Italie et pourrait rester au sein de la formation transalpine la saison prochaine.

Le Milan AC doit trouver un accord avec le Real Madrid