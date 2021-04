Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie prestigieuse pour Amavi ?

Publié le 12 avril 2021 à 7h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi semble avoir la cote à l’étranger

En ce moment, on parle surtout de l’avenir de Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine dans seulement quelques mois. Pourtant, Jordan Amavi se retrouve dans la même situation ! Le latéral gauche, qui est éloigné des terrains depuis février dernier à cause d’une blessure à la cuisse, pourrait lui aussi quitter l’OM à la fin de son contrat. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria souhaite le prolonger, mais pour le moment, un accord ne semble pas encore proche. Et pendant ce temps, Amavi semble susciter des grosses convoitises à l’étranger...

Amavi pour faire souffler Hernandez au Milan AC