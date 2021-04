Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation fracassante sur l’avenir de Thauvin !

Publié le 12 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin semble bien parti pour quitter librement le club phocéen. Mais l’attaquant français aurait déjà exclu l’idée d’un départ pour la Premier League…

« Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach », confiait récemment Jorge Sampaoli en conférence de presse, affichant ainsi son envie de voir Florian Thauvin rester à l’OM. Pourtant, au fil des mois, les chances du club phocéen s’amenuisent, puisque Thauvin arrivera au terme de son contrat en fin de saison. Et l’attaquant français aurait déjà pris une décision forte à ce sujet…

Thauvin ne veut pas la Premier League

Comme l’a indiqué la Gazzetta dello Sport samedi, Florian Thauvin aurait d’ores et déjà exclu l’idée d’un retour en Premier League l’été prochain, lui qui n’avait pas du tout apprécié son passage à Newcastle. En clair, Leicester aura du mal à l’attirer, et le champ est donc libre pour le Milan AC et le FC Séville, ses autres courtisans. À moins que l’OM ne parvienne à le prolonger à la dernière minute…