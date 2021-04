Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait ce qu'il doit faire pour Harry Kane !

Publié le 12 avril 2021 à 0h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Harry Kane souhaiterait évoluer au sein d’une équipe qui dispute la Ligue des champions. Mais le prix réclamé par Tottenham pourrait refroidir les formations intéressées.

L’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas fixé. Comme annoncé par le 10 sport en exclusivité, le joueur du PSG, sous contrat jusqu’en 2022, ne voudrait pas s’engager sur une trop longue durée afin de garder son destin entre les mains. Pour l’heure, la situation est bloquée et Leonardo ne peut écarter la possibilité de perdre le champion du monde à la fin de la saison. Selon Téléfoot , le directeur sportif du PSG aurait commencé à scruter le marché afin de lui trouver un remplaçant et aurait notamment ciblé Harry Kane, sous contrat jusqu’en 2024 avec Tottenham.

Leonardo devra casser sa tirelire pour Harry Kane