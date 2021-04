Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste colossale pour remplacer Mbappé !

Publié le 12 avril 2021 à 18h15 par A.M.

En attente de la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG scrute le marché pour trouver un remplaçant à l'attaquant français dans le cas où il ne prolongerait pas. Et le profil de Jadon Sancho serait très apprécié à Paris.

Kylian Mbappé tient en haleine le PSG. En effet, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail, la menace d'un départ existe toujours. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions bloquent toujours concernant la durée de l'engagement de Kylian Mbappé qui souhaite rester maître de son destin en signant un contrat court. Par conséquent, le PSG se prépare à toutes les hypothèse dans ce dossier, y compris à un départ du Champion du monde. Dans cette optique, plusieurs pistes sont à l'étude.

Le PSG dans le coup pour Sancho ?