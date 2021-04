Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole fait une terrible annonce sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 12 avril 2021 à 15h45 par B.C.

Alors qu’il n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé reste dans le collimateur du Real Madrid. Et d’après la presse espagnole, le Bondynois serait prêt à tout pour rallier la capitale espagnole.

Comme vous l’a annoncé le10sport.com dernièrement, le PSG est encore loin d’avoir trouvé un terrain d’entente avec Kylian Mbappé pour sa prolongation. Lié jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore souhaite conserver une marge de liberté pour décider de son avenir. De quoi arranger les affaires du Real Madrid qui espère s’attacher ses services cet été. La presse espagnole annonçait même il y a quelques jours que l’international français avait déjà prévenu le PSG qu’il ne prolongerait pas afin de rejoindre la Casa Blanca . Le clan Mbappé avait démenti ces informations par le biais de RMC , mais en Espagne, on persiste.

Mbappé décidé à partir ?