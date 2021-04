Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a voulu recruter deux attaquants du Real Madrid !

Publié le 12 avril 2021 à 16h00 par La rédaction

André Cury, l’ex-patron du FC Barcelone sur les marchés sud-américains, a raconté comment il avait échoué à faire venir Vinicius et Rodrygo, aujourd’hui au Real Madrid.

Longtemps en difficulté au Real Madrid, Vinicius Junior a laissé son talent éclater à la face du monde contre Liverpool, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Lorsqu’il était encore au Brésil, André Cury, l’ancien responsable du FC Barcelone en Amérique du Sud, a d'ailleurs tenté de faire venir l'attaquant brésilien du Real Madrid en Catalogne.

« Au moment le plus important, ils nous ont poignardé »