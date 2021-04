Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour le gros coup Ronaldo !

Publié le 12 avril 2021 à 18h10 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus notamment si le club italien ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

« Nous avons décidé de garder Cristiano Ronaldo. Il est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous ». Interrogé à la fin du mois de mars sur l‘avenir de Cristiano Ronaldo, le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, avait assuré que l’attaquant allait rester en Italie. Pourtant, le joueur de 36 ans s’interrogerait sérieusement sur son avenir. Annoncé dans le viseur du Real Madrid ou encore du PSG, Ronaldo se poserait des questions sur le projet de la Juventus et aimerait obtenir des garanties sportives selon les informations de la Gazzetta dello Sport .

Ronaldo pourrait quitter la Juve cet été