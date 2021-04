Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne relance l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 avril 2021 à 14h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo n’exclurait toujours pas de quitter la Juventus cet été.

Malgré la crise du Covid-19, un mercato historique pourrait avoir lieu cet été. En effet, de nombreuses stars voient leur avenir s’inscrire en pointillé, à l’instar de Sergio Ramos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, le Bondynois est en discussion pour prolonger son contrat, mais comme révélé par le10sport.com, Mbappé veut rester maître de son destin et n’envisage pas de signer un nouveau bail longue durée. Le PSG pourrait ainsi perdre sa star cet été, et la piste Cristiano Ronaldo n’aurait pas été écartée par Leonardo à en croire la presse italienne. Le quintuple Ballon d’Or est également sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, et son départ serait bien d'actualité.

Le départ de Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité