Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une arrivée de Lionel Messi au PSG ? La réponse !

Publié le 12 avril 2021 à 13h00 par A.M.

En fin de contrat au FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi aurait toutefois peu de chance de signer au PSG cet été. Une prolongation en Catalogne semble être la priorité.

La situation de Lionel Messi interpelle au FC Barcelone. Et pour cause, l'Argentin n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain, ce qui laisse planer le doute sur l'avenir de La Pulga . Il faut dire que l'été dernier, Lionel Messi avait déjà fait le forcing pour quitter le Barça, ce qu'avait refusé Josep Maria Bartomeu, alors président du club blaugrana . Et entre temps, le sextuple Ballon d'Or n'a pas fixé son avenir, et le PSG en profite pour surveiller la situation de près.

Messi au PSG, c'est très improbable