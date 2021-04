Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG prêt à sauter sur l'occasion pour Camavinga ?

Publié le 12 avril 2021 à 17h00 par A.M.

Alors que le départ d'Eduardo Camavinga cet été semble se concrétiser plus que jamais, le PSG ferait partie des prétendants encore en course pour arracher la signature de l'international français.

Eblouissant la saison dernière, Eduardo Camavinga peine à convaincre cette année avec le Stade Rennais. Toutefois, cela ne l'empêche pas d'être toujours très convoité sur le marché puisque son statut et les promesses aperçues régulièrement ces derniers mois n'ont pas découragé les clubs européens. Il faut dire qu'alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga aurait décidé de ne pas étendre son bail à Rennes, ce qui laisse peu de place aux doutes quant à son départ cet été, comme le relate le journaliste de The Athletic , David Ornstein.

Le PSG dans la course pour Camavinga ?

Et selon les informations de Nicolo Schira, qui confirme qu'Eduardo Camavinga quittera le Stade Rennais cet été après avoir repoussé une prolongation jusqu'en 2025, la course à la signature du jeune milieu de terrain est lancée. Et d'après le journaliste italien, le PSG fait partie des clubs dans le coup pour recruter Eduardo Camavinga. Mais la concurrence est rude puisque le Real Madrid, Liverpool, Chelsea et Manchester United sont également très intéressés.