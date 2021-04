Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a une énorme ouverture pour Camavinga !

Publié le 12 avril 2021 à 11h00 par A.M.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga ne devrait pas prolonger son bail, ce qui jette un froid sur son avenir et permet au Real Madrid d'avoir une belle opportunité.

Bien qu'il soit plus discret cette saison avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga possède toujours une très belle cote sur le marché, d'autant plus que son contrat avec le club breton s'achève en juin 2022. Une situation qui jette un froid sur l'avenir du jeune milieu de terrain qui est convoité essentiellement par le Real Madrid. D'ailleurs, l'agent d'Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett, ne cachait pas son intention de réaliser un gros transfert cet été : « Je m'attends à trois ou quatre très gros deals de mon cru qui battront beaucoup de records. J'espère qu'elles se concrétiseront. Nous avons de très bons joueurs. Nous avons probablement le meilleur jeune joueur du monde en Camavinga. Nous avons Grealish. Nous avons Konate à Leipzig . » Et la tendance se confirme.

Camavinga ne devrait pas prolonger à Rennes