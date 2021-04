Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Qatar afficherait une certitude en interne pour Neymar !

Publié le 12 avril 2021 à 13h15 par A.M.

Bien que Neymar n'ait toujours pas officiellement prolongé son contrat, le PSG continuerait d'afficher sa confiance en interne dans ce dossier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions entre Neymar et le PSG ont très bien avancé ces dernières semaines au point d'aboutir à un accord entre les deux parties qui débouchera sur une prolongation jusqu'en juin 2026. Toutefois, tant que rien n'est signé, les doutes persistent, d'autant plus que le FC Barcelone et Lionel Messi feraient le forcing en coulisse pour tenter d'inverser la tendance. Pas de quoi cependant effrayer le PSG.

Le PSG serait très confiant pour Neymar