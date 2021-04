Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Barcelone pourrait faire revenir Neymar…

Publié le 12 avril 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone rêve du retour de Neymar depuis son départ pour le PSG en 2017, l’ancien dirigeant catalan André Cury, qui était à l’origine de l’arrivée de l’attaquant brésilien au Barça, détaille un plan de bataille XXL pour mener à bien ce dossier.

Victime des moyens financiers colossaux du PSG et du montant de la clause libératoire fixé à l’époque pour Neymar (222M€), le FC Barcelone avait été contraint de laisser partir l’attaquant brésilien à l’été 2017. Devenu la nouvelle tête de gondole du projet QSI au PSG depuis cette date, Neymar continue de faire l’objet de nombreuses spéculations en Catalogne. En effet, le Barça avait tout mis en ouvre pour rapatrier son ancienne pépite en 2019, en vain, mais le fantasme d’un retour de Neymar continue d’alimenter la presse catalane encore aujourd’hui. André Cury, ancien responsable de l'Amérique du Sud pour le FC Barcelone et qui était à l’origine de l’arrivée de Neymar en provenance de Santos en 2013, a détaillé dans les colonnes de Sport le plan de bataille à suivre pour faire revenir le numéro 10 du PSG.

Cury donne la marche à suivre pour Neymar

« Je vais vous donner le plan que j’exécuterais. Vous embauchez Neymar et divisez sa valeur en cinq saisons et chaque année, vous devez rechercher les X millions pour couvrir ses frais. Tu trouveras l’argent avec du sponsoring, dans la vente de maillots et de billets. Depuis son départ, les ventes de maillots ont chuté de près de 30%, les ventes de billets de 20%. Sans pandémie et avec Neymar, vous mettez 20.000 personnes de plus dans le stade à chaque match. Avec Neymar et Messi, celui qui allait payer, par exemple, 300M€ en droits en paiera 450. Neymar a encore 5 ou 6 très bonnes années de carrière devant lui. Messi resterait certainement pour revivre les moments magiques qu’ils avaient passés ensemble. Plus tard, Leo, logiquement en raison de son âge, partira. Mais vous gardez Neymar jusqu’à ce que vous trouviez une troisième voie », indique André Cury, qui continue plus que jamais de penser que le FC Barcelone aurait donc encore les moyens de faire revenir Neymar. D’ailleurs, l’ancien dirigeant catalan ne semble pas convaincu que ce dernier continue l’aventure encore bien longtemps avec le PSG…

« Un départ de Neymar ? J’y crois »