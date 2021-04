Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce troublante de Barcelone sur l’avenir de Neymar !

Publié le 12 avril 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Ancien dirigeant du FC Barcelone à l’origine du recrutement de Neymar à l’été 2013, Andre Cury estime que l’attaquant brésilien du PSG pourrait effectivement revenir au Barça cet été.

De quoi sera fait l’avenir de Neymar, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2022 ? Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, Leonardo a déjà trouvé un accord avec l’attaquant brésilien et son entourage, et Neymar s’apprête ainsi à prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 au Parc des Princes. Le PSG est donc sur le point de frapper un grand coup en fixant l’avenir de sa star, et pourtant en Catalogne, ce dossier continue de faire couler beaucoup d’encre…

Andre Cury pense que Neymar va quitter le PSG