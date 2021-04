Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La route de Florian Thauvin est toute tracée…

Publié le 12 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé avec l’OM et semble se diriger vers un départ libre pour… le Milan AC. Explications.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Florian Thauvin. En effet, alors qu’on se rapproche du dénouement de la saison et donc de l’ouverture du mercato estival, le champion du monde tricolore va se retrouver libre de tout contrat le 30 juin prochain. Et au vu de la situation, son départ semble inéluctable. Malgré le changement de direction à la fin février et la volonté du président Pablo Longoria de prolonger l’aventure phocéenne de Thauvin, aucune avancée concrète ne serait à signaler. De quoi sceller son avenir à l’OM. Et alors qu’il semblait avoir l’embarras du choix, l’ailier de l’OM devrait se diriger vers une destination spécifique.

Toutes les routes mènent à Milan pour Thauvin