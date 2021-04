Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Neymar... La guerre est relancée !

Publié le 12 avril 2021 à 10h15 par A.M.

Entre le PSG et le FC Barcelone, c'est loin d'être le grand amour. Depuis le transfert de Neymar en 2017, les deux clubs sont en froid, et le comportement des Catalans auprès du Bayern n'apaisent pas les tensions.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG en 2011, une rivalité s'est crée avec le FC Barcelone. Sur le terrain tout d'abord puisque les deux clubs se sont déjà affrontés à 10 reprises en Ligue des Champions depuis 2013. Mais c'est surtout en coulisses que cette rivalité est née. Et pour cause, le Barça a plusieurs fois tenté de recruter des joueurs du PSG à l'image de Marco Verratti, Marquinhos, Thiago Silva ou encore Angel Di Maria, mais le PSG s'est bien vengé en levant la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€ durant l'été 2017. Et les tensions seraient toujours palpables dans les coulisses.

Le PSG très agacé par le Barça ?