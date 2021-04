Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi tente un énorme coup... avec Neymar !

Publié le 12 avril 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 12 avril 2021 à 8h21

Bien qu'il semble proche de prolonger son contrat au PSG, Neymar commencerait petit-à-petit à douter de son avenir. Et pour cause, Lionel Messi ferait un énorme pressing en coulisses pour le convaincre de revenir au Barça.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar semble très proche de prolonger avec le PSG. Les discussions semblaient fluides et rien ne paraissaient être en mesure d'inverser la tendance. Sauf que ces derniers jours, la presse catalane a relancé ce dossier en révélant que le Brésilien souhaitait toujours revenir au FC Barcelone afin de jouer à nouveau aux côtés de Lionel Messi. Il faut dire que début décembre, Neymar ne cachait pas sa volonté à ce sujet : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ».

Messi ne lâche pas Neymar