Mercato : Dembélé, Pogba, Icardi... Dybala sera le grand acteur de l’été !

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala pourrait bien être l’acteur principal du mercato estival, avec de nombreux dossiers dépendant vraisemblablement de lui.

En Italie, on en semble de plus en plus persuadés. Paulo Dybala, arrivé à la Juventus en 2015 et véritable idole des supporters, quittera le club. Reste à savoir quand ! Sport Mediaset a en effet expliqué que l’Argentin pourrait décider jusqu’au bout de son contrat et donc partir libre en juin 2022. Mais la grosse tendance du moment mène plutôt vers un départ dès le prochain mercato estival. La Juventus souhaite en effet construire un nouveau projet et l’argent de la vente de Dybala pourrait être très précieux. Ça tombe bien, plusieurs clubs semblent intéressés ! Il Corriere dello Sport a en effet révélé que les dirigeants de la Juventus auraient été contactés ces derniers jours par Chelsea, Tottenham, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Il faut dire que l’international argentin a toujours été un joueur très apprécié par Leonardo, qui avait déjà tenté de le recruter au cours de l’été 2019. Pour recruter Dybala il ne faudra toutefois pas moins de 50M€...

La Juve souhaiterait attirer Pogba, Dembélé, Joao Félix...

Avec la crise sanitaire actuelle et l’état du marché, peu de clubs semblent disposés à investir de grosses sommes, surtout quand le joueur en question n’a plus qu’un an de contrat. Tuttosport annonce ainsi que la Juventus a un plan pour Dybala. D’après les informations du quotidien italien, à Turin on voudrait faire de l’Argentin une monnaie d’échange de luxe. Plusieurs options se présenteraient ainsi aux Bianconeri , qui auraient d’ailleurs déjà tâté le terrain pour la plupart d’entre elles. Tuttosport parle donc d’un échange avec Paul Pogba, dont le retour semble être une obsession à la Juventus. Mais il y aurait également Isco du Real Madrid, Ousmane Dembélé du FC Barcelone, Gabriel Jesus de Manchester City et Joao Felix de l’Atlético de Madrid.

