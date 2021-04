Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange XXL pourrait relancer le dossier Dybala !

Publié le 12 avril 2021 à 17h10 par B.C.

Alors que le PSG resterait attentif à la situation de Paulo Dybala à la Juventus, Manchester City serait également sur les rangs.

Si le PSG doit gérer le cas Mbappé, la Juventus rencontre également une situation similaire avec Paulo Dybala, sous contrat jusqu’en juin 2022. À la différence du Bondynois, l’Argentin est en difficulté chez les Bianconeri , et cela ne facilite pas l’avancée des discussions qui trainent en longueur pour sa prolongation. Ce dimanche, Fabio Paratici a d’ailleurs laissé planer le doute pour l’avenir de la Joya . « Nous parlons à son agent toutes les semaines. Nous ne pouvons pas oublier le moment que nous vivons et nous ne parlons pas seulement de football. Il y a un an, le Covid semblait être un interlude de quelques mois, mais aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans une situation négative dont nous ne sommes toujours pas sortis. Nous devons avoir le sens des responsabilités dans toutes les actions que nous entreprenons. Si vous demandez à n'importe quel homme d'affaires quel type de décision il prendra dans 3 ou 4 ans, il vous répondra qu'il est très prudent. Ce n'est donc pas seulement une politique de la Juventus et du football », a confié le directeur général du club turinois au micro de la Sky . Le PSG resterait à l’affût, d’autant que la Juventus lorgne Mauro Icardi. Un échange entre les deux joueurs ne serait donc pas à écarter selon la presse italienne, mais d’autres prétendants seraient sur les rangs.

« Plus que le PSG, attention à Manchester City »