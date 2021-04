Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet QSI tient déjà le digne successeur de Thiago Silva…

Publié le 12 avril 2021 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale du PSG depuis le départ de Thiago Silva l’été dernier, Presnel Kimpembe a enfin eu l’occasion de s’affirmer en tant que vrai titulaire au sein de son club de cœur. Et Mauricio Pochettino ne s’y est pas trompé…

Depuis le début de l’ère QSI, le PSG s’est trop souvent vu reprocher l’exode de ses jeunes talents, trop souvent barrés par les grands noms qui occupent le vestiaire en équipe première. Ainsi, de nombreux « titis » parisiens comme Kingsley Coman, Jonathan Ikoné, Mike Maignan, Moussa Dembélé, Moussa Diaby, Christopher Nkunku et tant d’autres ont été obligés de quitter le PSG pour aller chercher davantage de temps de jeu ailleurs. Mais parfois, certains éléments parviennent à faire leur trou au Parc des Princes en s’armant de patience, ce qui a notamment été le cas de Presnel Kimpembe. Barré à ses débuts en professionnel par Thiago Silva, David Luiz, Alex ou encore Marquinhos, il a finalement su prendre son mal en patience pour gravir les échelons au PSG. Et le voilà récompensé…

« Une chance et un honneur pour un titi »

L’été dernier, le PSG a finalement décidé de ne pas prolonger le contrat de Thiago Silva en raison de son salaire XXL, et Presnel Kimpembe a été dans le même temps prolongé jusqu’en juin 2024. L’international français a été à la hauteur des espérances, lui qui compose la charnière centrale aux côtés de Marquinhos cette saison et qui portera le brassard de capitaine mardi soir contre le Bayern Munich en Ligue des Champions : « Ce que me procure mon statut de cadre ? Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Le chemin est long et j'espère encore vivre de belles aventures à l’avenir, à commencer par demain. C'est une chance et beaucoup d'honneur pour un titi, un jeune parisien de jouer ce genre de matchs », a indiqué Kimpembe ce lundi en conférence de presse, qui entend donc poursuivre encore de nombreuses années sa belle histoire d’amour avec le PSG. À ce titre, son entraîneur Mauricio Pochettino compte beaucoup sur lui.

« Il comprend le club et son identité »