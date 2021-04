Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Barcelone... La menace est réelle pour Neymar !

Publié le 12 avril 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG, qui court jusqu'en 2022, Neymar ferait toujours l'objet d'une cour assidue du FC Barcelone, et surtout de Lionel Messi. De quoi relancer les doutes quant à son avenir à Paris.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions entre Neymar et le PSG sont très avancées et pourraient aboutir à une prolongation jusqu'en 2026, qui entérinerait l'avenir du Brésilien sur le long terme. Toutefois, attendue depuis de longs mois, la signature du numéro 10 de la Seleçao au bas de son nouveau contrat n'est toujours pas intervenue ce qui laisse planer le doute dans ce dossier. D'autant plus que les rumeurs d'un retour au FC Barcelone se font de plus en plus insistantes du côté de la presse catalane. Il faut dire que pendant longtemps Neymar a pu penser qu'il était possible d'évoluer à nouveau aux côtés de Lionel Messi au PSG, mais l'arrivée de Joan Laporta à la présidence du Barça change la donne et bouleverse le feuilleton Neymar.

Messi joue les trouble-fêtes !

En effet, selon les informations de L'Equipe , Lionel Messi exercerait une pression quasi-quotidienne auprès de Neymar, dont il est resté proche, pour le convaincre de le rejoindre au FC Barcelone. Efficace ou pas, ce pressing aurait toutefois engendré une nouvelle prise de position du Brésilien qui affichait sa joie en coulisses de prolonger l'aventure au PSG ces dernières semaines. Mais depuis quelques jours, le ton aurait changé et Neymar serait beaucoup plus discret à ce sujet en privé. Difficile d'affirmer que cela signifie un retournement de situation concernant l'avenir du numéro 10 parisien, mais le timing intrigue. Malgré tout, le PSG resterait confiant dans ce dossier, conscient qu'aucun club ne peut s'aligner sur son offre, notamment d'un point de vue salariale. Et pour cause, le FC Barcelone, qui présente un déficit qui dépasse le milliard d'euros, n'aurait pas les moyens de rapatrier Neymar, à moins d'attendre l'été 2022 et une arrivée libre...

