Mercato - Barcelone : Le Barça se fait dézinguer sur le recrutement de Pjanic...

Publié le 12 avril 2021 à 14h00 par La rédaction

André Cury, l’ancien responsable du FC Barcelone en Amérique du Sud, n’a pas été tendre avec son ancien employeur. Il l'a taclé à propos de l’échange Arthur-Pjanic, qui a eu lieu l’été dernier.

C’était une opération qui avait fait couler beaucoup d’encre. L’été dernier, le FC Barcelone et la Juventus s’étaient entendus sur un échange entre les milieux de terrain Miralem Pjanic et Arthur. Le Bosnien ne répond pour l’instant pas aux attentes placées en lui. André Cury, ancien responsable de Barcelone en Amérique du Sud, s'est confié dans les colonnes de Sport , et il ne s’est pas gêné pour dire ce qu’il pensait de cette opération sur le marché des transferts en taclant sèchement le Barça.

« C'est l'une des plus grandes aberrations que j'ai vues dans l'histoire du football »