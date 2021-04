Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça sait comment s'offrir Neymar !

Publié le 12 avril 2021 à 11h15 par A.M.

Comme en 2019, le FC Barcelone semble avoir l'intention de rapatrier Neymar cet été. Mais compte tenu de la crise actuelle, seule deux options s'offrent aux Catalans.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les négociations pour une prolongation de Neymar sont en excellente voie. Les deux parties sont d'accord sur les détails du prochain contrat qui pourrait lier le Brésilien au PSG jusqu'en juin 2026. Toutefois, comme en 2019, le FC Barcelone semble bien décidé à mettre des bâtons dans les roues des Parisiens. Le club blaugrana continue d'envoyer des signaux à Neymar en coulisses afin de tenter de le rapatrier. Toutefois, compte tenu du contexte actuel, le Barça n'a que très peu d'options pour boucler une telle opération.

Un montage complexe... ou une arrivée libre