Mercato - PSG : Kimpembe lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 12 avril 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Devenu un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale du PSG, Presnel Kimpembe affiche son envie de continuer encore longtemps l’aventure avec son club formateur.

Avec le départ libre de Thiago Silva l’été dernier, le PSG avait décidé de sécuriser Presnel Kimpembe, et l’international français de 25 ans a ainsi prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale. Un choix qui a porté ses fruits puisque Kimpembe fait aujourd’hui figure de titulaire indiscutable en défense centrale au sein du PSG, et le titi parisien ne semble pas prêt de changer de club.

« J’espère vivre encore de belles aventures ici »