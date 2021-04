Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, identité… Les annonces fortes de Longoria sur le nouveau projet à Marseille !

Publié le 12 avril 2021 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 avril 2021 à 12h49

Nommé président de l’Olympique de Marseille en février, Pablo Longoria se montre très motivé à l’idée de lancer le nouveau chapitre du projet McCourt, qui se veut proche des valeurs de la ville et de la passion des supporters pour le club phocéen.

Accusé d’être trop éloigné des valeurs de l’Olympique de Marseille après ses nombreuses déclarations polémiques, Jacques-Henri Eyraud a été mis à l’écart par Frank McCourt en début d’année, peu après les débordements survenus à la Commanderie. Un moyen pour l’homme d’affaires américain de mettre fin à la crise profonde qui sévissait à Marseille et repartir d'une feuille blanche. Outre les résultats sportifs décevants, un désaccord profond existait entre André Villas-Boas et Pablo Longoria sur la politique sportive du club. La guerre entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters a donc été la goute d’eau qui a fait déborder le vase, obligeant McCourt à réagir. Longoria a ainsi été nommé président de l’OM, tandis que Jorge Sampaoli a pris la succession de Villas-Boas, après un intérim assuré par Nasser Larguet. Plusieurs changements de taille nécessaires pour repartir sur de nouvelles bases saines en vue de la saison prochaine. À l’occasion d’un entretien pour le quotidien El Pais , Pablo Longoria s’est prononcé sur ses ambitions à la tête de l’Olympique de Marseille.

« Marseille est une ville très passionnée »

Nommé à la présidence du club phocéen dans un contexte très tendu, Pablo Longoria a notamment expliqué comment il comptait faire remonter la cote de popularité de l’OM chez les supporters : « Pour la direction d'un club de football, la seule façon de réagir est d'essayer de faire du football pour les gens, en respectant les valeurs historiques et les particularités du club pour lequel vous travaillez. Il est fondamental de retrouver l'essentiel : jouer au football pour donner du plaisir à ses fans. Quand vous êtes manager, c'est comme si les fans vous donnaient quelque chose : "gérez ma passion et mes sentiments". Le football est un véhicule social qui vous permet d'éprouver une série de sentiments que votre vie quotidienne ne vous procure pas. En tant que manager, vous êtes le garant des sentiments des gens. » Une ambition qui justifie ainsi l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de touche. La nomination de l’Argentin a rapidement suscité l’emballement du public grâce à ses idées de jeu et à sa filiation avec Marcelo Bielsa, qui a laissé un grand souvenir à l’OM. « Si je l’ai choisi, c’est pour revenir à la sensation pure de Marseille. Il est fondamental que tout spectateur qui se rend au stade ressente une identification , explique Longoria à El Pais . La décision a été prise sur deux points : un point sentimental, car Sampaoli s'adapte parfaitement à la mentalité de la ville et du club, en récupérant les valeurs historiques ; et d'autre part avec une proposition footballistique que les gens d'ici exigent. Une pression haute, une agressivité après la perte du ballon, essayer de garder la possession du ballon pour être une équipe qui peut défendre en bloc haut dans la plupart des actions... Ce modèle est beaucoup plus ancré dans la mentalité de ses supporters que chez les autres. Ce n'est pas du suprématisme. Mais Marseille est une ville très passionnée et vous devez avoir une approche tout aussi passionnée du jeu. »

« L’OM, le Boca Juniors d’Europe »