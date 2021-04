Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola répond à Dortmund pour Haaland !

Publié le 12 avril 2021 à 19h00 par A.C.

Mino Raiola, agent d’Erling Haaland, s’est exprimé au sujet de l’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Il est avec Kylian Mbappé, la nouvelle promesse du football européen. A seulement 20 ans, deux de moins que la star du Paris Saint-Germain, l’attaquant semble déjà avoir les plus grands clubs à ses pieds. Mino Raiola et son père Alf-Inge Håland ont d’ailleurs fait le tour des intéressés, rencontrant notamment le FC Barcelone et le Real Madrid selon la presse espagnole. A Madrid, Florentino Pérez aimerait frapper un gros coup avec Haaland, qui pourrait d’ailleurs se retrouver à défendre les couleurs madrilènes avec Mbappé ! Pourtant, le Borussia Dortmund a douché les espoirs du Real Madrid, ce lundi. « Nous avons comme plan très clair de débuter la saison prochaine avec Erling » a déclaré le directeur sportif borussen Michael Zorc, d’après ARD-Sportschau .

« Je respecte l'avis de Dortmund, mais cela ne veut pas dire automatiquement que je suis d’accord »