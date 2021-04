Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin bientôt le mieux payé du vestiaire ?

Publié le 12 avril 2021 à 18h50 par La rédaction

Pour prolonger Thauvin, l’argument Sampaoli ne suffira pas. Pablo Longoria devra y ajouter l’aspect financier et pourrait faire de son attaquant le joueur le mieux payé du club.

Conserver Florian Thauvin a d’abord été un rêve. Mais depuis le début de l’année 2021, les intérêts des clubs étrangers ont disparu un par un. Pour Pablo Longoria, c’est une aubaine. Le président de l’OM souhaite garder son meilleur buteur et les discussions pour une prolongation de contrat ont été relancées. Avec Villas-Boas sur le banc, l’avenir de l’attaquant français semblait s’écrire loin de Marseille. Mais l’arrivée de Jorge Sampaoli a redistribué les cartes. Le technicien argentin entretient une très bonne relation avec le champion du monde depuis sa prise de fonction et est un argument de poids dans les négociations avec Thauvin. 6ème du championnat, la Coupe d’Europe est toujours atteignable et elle pourrait compter dans le choix du joueur. Malgré le nul concédé à la dernière minute à Montpellier, les Phocéens sont toujours dans la course et une 5ème place changerait la donne. Pour le moment, l’ancien joueur de Newcastle se verrait bien poursuivre son aventure olympienne, lui qui se sent très bien dans la région. Du côté du club, le choix Thauvin est assez naturel quand on connaît la situation financière de l’OM. A cause des pertes liées à la Covid-19, le 6ème de Ligue 1 n’est pas au mieux et préfère tenter de prolonger son joueur que de chercher un attaquant aussi efficace sur le marché. Reste à le convaincre financièrement…

Des volontés salariales élevées