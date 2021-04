Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition fixée pour l'avenir de Milinkovic-Savic ?

Publié le 13 avril 2021 à 1h15 par A.D.

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait être à la lutte avec le Real Madrid et Manchester United pour le recrutement de Sergej Milinkovic-Savic. Focalisé sur sa fin de saison avec la Lazio, le milieu de terrain serbe devrait être retenu par son club en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a tenté de s'offrir Sergej Milinkovic-Savic l'été dernier. Et malgré son offre de 60M€, le directeur sportif du PSG n'a pas réussi à convaincre la Lazio de lui céder son milieu de terrain de 26 ans. Toujours attiré par Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo envisagerait de retenter sa chance lors de la prochaine fenêtre de transferts selon la Gazzetta dello Sport . Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, l'international serbe serait également suivi par le Real Madrid et Manchester United en vue de la saison prochaine. De son côté, Sergej Milinkovic-Savic ne pense pas à son avenir et préfère rester concentrer sur sa fin de saison avec la Lazio et la possible qualification pour la Ligue des Champions 2021-2022. « J'ai un long contrat (jusqu'en 2024, ndlr). Je ne pense pas à l'avenir, mais à finir dans le top 4 avec la Lazio » , a-t-il confié après la victoire contre Vérone ce dimanche (0-1).

L'avenir de Milinkovic-Savic dépendrait de la Ligue des Champions