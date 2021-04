Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme retournement de situation dans ce dossier à 15M€ ?

Publié le 12 avril 2021 à 22h30 par D.M.

L'AS Roma voudrait lever l'option d'achat présente dans le contrat de Borja Mayoral et le conserver dans son effectif la saison prochaine. Mais le Real Madrid pourrait décider de le rapatrier à la fin de la saison.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Borja Mayoral a pris la direction de l’AS Roma. Bien lui en a pris puisque l’attaquant, prêté avec option d'achat, s’épanouit aujourd'hui en Serie A comme il l’a indiqué à Roma TV ce dimanche : « Dans ce club, nous travaillons très bien, les choses se passent très bien. Ici, à la Roma, je me sens bien, je suis heureux. Je m'améliore, je suis en train d'acquérir de l'expérience. Je deviens un attaquant mature, c'est ce que je veux devenir. Je veux apprendre le plus possible pour devenir un attaquant de haut niveau ». De son côté, l’AS Roma serait ravi des prestations de Mayoral et pourrait prochainement s’entretenir avec le Real Madrid afin d’évoquer son avenir.

Zidane prêt à relancer l'avenir de Mayoral ?