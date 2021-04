Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à souffler ce crack au PSG et au Barça ? La réponse !

Publié le 12 avril 2021 à 21h30 par D.M.

Performant sous le maillot du FC Séville, Jules Koundé susciterait l'intérêt du Real Madrid. Mais la priorité du club espagnol demeure David Alaba.

Le Real Madrid pourrait perdre gros lors du prochain mercato estival. Présent au sein du club espagnol depuis 2005, Sergio Ramos voit son contrat expirer au mois de juin et aucun accord n’a encore été trouvé dans ce dossier. Son compère en défense central, Raphaël Varane, n’est pas non plus certain de poursuivre l’aventure madrilène. Par conséquent, afin de renforcer le secteur défensif, le Real Madrid souhaiterait mettre la main sur David Alaba. Le joueur du Bayern Munich aurait donné son accord pour rejoindre la Casa Blanca , mais pour l’heure, le contrat ne serait toujours pas signé.

Koundé, un simple plan B pour le Real Madrid