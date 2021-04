Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola règle ses comptes pour Haaland !

Publié le 12 avril 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Auteur de débuts fracassants avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l'Europe. Alors que Mino Raiola a commencé son tour du continent pour rencontrer les prétendants de son protégé, avec une visite à Barcelone et à Madrid, le BVB a expliqué clairement qu'il ne comptait pas vendre cet été. Dans la foulée, Mino Raiola a tenu à mettre les choses au clair sur Erling Haaland.

Alors qu'il brille depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland attiserait la convoitise. En effet, le buteur norvégien serait dans le collimateur des plus grands clubs européens, et notamment du Real Madrid, du FC Barcelone, de Chelsea, de Manchester United et de City. Conscient de la situation, Mino Raiola a décidé de prendre les devants et de se lancer dans un tour d'Europe pour aller à la rencontre des différents poursuivants d'Erling Haaland. Dans cette optique, l'agent d'Erling Haaland a déjà fait deux premières escales à Barcelone puis à Madrid pour s'entretenir avec les hautes sphères du Barça de Ronald Koeman et du Real de Zinedine Zidane.

«Zorc nous a clairement indiqué que le BVB ne voulait pas vendre Erling cet été, mais...»

Informé des manigances de Mino Raiola, le Borussia Dortmund ne compte pas rester les bras croisés sans réagir. En effet, les dirigeants du club ont multiplié les sorties pour afficher leur désir de conserver Erling Haaland pour la saison prochaine. Et dernièrement, c'est Michael Zorc qui est monté au front. Lors d'un entretien accordé à ARD-Sportschau , le directeur sportif du BVB a affirmé son intention de retenir Erling Haaland, sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, lors du prochain mercato estival. « Nous avons comme plan très clair de débuter la saison prochaine avec Erling » , a lâché simplement Michael Zorc. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Mino Raiola, l'agent d'Erling Braut Haaland.

«Il y a beaucoup de bêtises écrites à mon sujet»