Mercato - PSG : Milinkovic-Savic prévient Leonardo pour son avenir !

Publié le 12 avril 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Étincelant avec la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic serait toujours dans le collimateur de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne manquerait pas de concurrents, puisque le Real Madrid et Manchester United envisageraient également de s'attaquer au milieu serbe de terrain serbe cet été. Interrogé sur son avenir, Alors qu'il intéresserait plusieurs cadors européens, Sergej Milinkovic-Savic a fait passer un message clair sur son avenir.

En quête de milieux de terrain pour cette saison, Leonardo a attiré Danilo Pereira (FC Porto) et Rafael Alcantara (FC Barcelone) vers le PSG l'été dernier. Mais avant de boucler ces deux opérations in extremis, l'ancien du Milan AC a essayé d'autres coups, et notamment à Rome, du côté de la Lazio. Tombé sous le charme de Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo a tenté de le recruter lors du dernier mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a lancé une offensive à hauteur de 60M€ pour tenter de faire plier la Lazio. Toutefois, les Biancocelesti ne se sont pas laissés impressionner par cette offre. En effet, le club romain en voulait plus et ne comptait pas négocier pour une somme inférieure à 80M€. Ce qui a refroidi les ardeurs du PSG, opposé à l'idée d'augmenter son offre. Alors que Sergej Milinkovic-Savic défend toujours les couleurs de la Lazio, Leonardo n'aurait pas du tout tiré un trait sur lui, bien au contraire. A en croire les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , divulguées ce lundi, le directeur sportif du PSG en pincerait toujours pour Sergej Milinkovic-Savic et pourrait relancer ce dossier très bientôt en vue du prochain mercato estival. Et d'après le média italien, il devrait être soumis à une lourde concurrence pour le milieu de terrain de la Lazio.

«J'ai un long contrat»

Toujours selon la Gazzetta dello Sport , deux cadors européens pourraient jouer un sale coup au PSG cet été en ce qui concerne Sergej Milinkovic-Savic. Il s'agirait du Real Madrid et de Manchester United. En effet, Zinedine Zidane et Ole Gunnar Solskjaer - entraineurs respectifs de la Maison Blanche et des Red Devils - seraient également sur les traces du milieu de terrain de 26 ans et songeraient aussi à le recruter lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et alors qu'une bataille colossale se préparerait, Sergej Milinkovic-Savic, lui-même, s'est déjà prononcé sur son avenir.

«Je ne pense pas à l'avenir, mais à finir dans le top 4 avec la Lazio»