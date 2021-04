Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour sa nouvelle piste !

Publié le 13 avril 2021 à 1h00 par D.M.

Selon la presse étrangère, l’OM aurait coché le nom de Tomas Suslov, jeune joueur du FC Groningen. Son agent a fait le point sur son avenir.

Nouveau président de l’OM, Pablo Longoria cherchera à renforcer plusieurs secteurs lors du prochain mercato estival. Le dirigeant marseillais pourrait rechercher un attaquant en cas de départ d’Arkadiusz Milik, mais aussi un milieu de terrain afin de pallier les départs probables d’Olivier Ntcham et de Michael Cuisance. Et selon les informations de Voetbalprimeur , l’OM surveillerait un international slovaque de 18 ans. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le FC Groningen, Tomas Suslov aurait tapé dans l’œil de Longoria, qui devra affronter la concurrence de l’Ajax et de Wolverhampton dans ce dossier.

« Nous voulons un club pour Tomáš, où il aura les meilleures chances de jouer »