Mercato - OM : Longoria tente un nouveau coup pour remplacer Ntcham !

Bien décidé à se renforcer au milieu de terrain, l'OM a identifié plusieurs profils pour compenser les éventuels départs à venir dans ce secteur de jeu. Pablo Longoria s'intéresserait notamment à Tomás Suslov (18 ans) qui évolue au FC Groningen.

Cet été, il faut s'attendre à voir l'Olympique de Marseille multiplier les pistes inattendues. Et pour cause, en manque de moyens, le club phocéen cherchera à se renforcer en flairant les bonnes affaires à moindre coût. Dans cette optique, Pablo Longoria privilégiera le recrutement de jeunes joueurs, afin d'envisager un plus-value à la revente. Et c'est notamment au milieu de terrain que l'OM cherchera à se renforcer puisque les prêts d'Olivier Ntcham et Michaël Cuisance ne seront probablement pas prolongé.

