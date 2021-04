Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'attaque à un crack de Ligue 2 !

Publié le 12 avril 2021 à 13h10 par A.M.

En quête de renforts prometteurs pour cet été, l'OM semble scruter de près la Ligue 2. Après Amine Adli, c'est Ismaël Doukouré (17 ans) qui serait dans le viseur de Pablo Longoria.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait se montrer malin sur le mercato. Dans l'incapacité d'investir de grosses sommes, le club phocéen visera le recrutement de jeunes joueurs prometteurs et accessibles financièrement afin d'envisager à moyen terme une plus-value à la revente. C'est ainsi que Pablo Longoria semble apprécier le marché de Ligue 2. Le milieu de terrain de Toulouse, Amine Adli, est ainsi très apprécié par l'OM qui semble également scruter le vivier de Valenciennes.

L'OM s'intéresse à Ismaël Doukouré