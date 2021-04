Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un espoir français va mettre le feu au marché !

Publié le 13 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Le Real Madrid ferait de Jules Koundé un plan B à David Alaba. Cependant, une grande bataille s’annonce et pourrait être remportée par Chelsea. Explications.

Formé aux Girondins de Bordeaux, Jules Koundé (22 ans) s’est envolé à 20 ans au FC Séville où il s’est rapidement intégré. Et au cours de l’exercice actuel, l’international espoir français semble être entré dans les bonnes grâces du Real Madrid, du FC Barcelone, du PSG ainsi que dans celles de Manchester United, quelques mois seulement après l’intérêt révélé dans la presse de Manchester City qui est finalement allé sur Ruben Dias. Bien que le FC Séville souhaite se concentrer sur sa progression et non sur son avenir comme le directeur sportif Monchi l’a dévoilé à Estadio Deportivo ces dernières semaines, Koundé resterait une grande attraction du prochain mercato.

Le Real Madrid intéressé par Jules Koundé, mais…