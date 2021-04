Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La Ligue 2, nouveau terrain de chasse de Longoria !

Publié le 13 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Déjà au travail pour le mercato estival de l’OM, Pablo Longoria regarderait visiblement avec insistance du côté de la Ligue 2 afin de trouver quelques pépites pour Jorge Sampaoli.

Alors qu’un nouveau chapitre a débuté à l’OM, c’est Pablo Longoria qui a déjà les clés du projet de Frank McCourt. En charge de remettre le club phocéen sur de bons rails, l’Espagnol devra démontrer ses qualités de recruteur cet été lors du mercato. Mais comment faire alors que les finances de l’OM sont dans le rouge ? Dernièrement, Jorge Sampaoli expliquait à ce sujet : « On n'aura pas le budget des grands clubs, mais on aura une bonne équipe. Quand on n'a pas les moyens il faut être créatif dans le recrutement ».

Un recrutement made in Ligue 2 ?