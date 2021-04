Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'attaque au «nouveau Upamecano» !

Publié le 13 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Ancien entraîneur d'Ismaël Doukouré, convoité par l'OM, en U17, Olivier Bijotat compare le jeune défenseur de Valenciennes à Dayot Upamecano.

En quête de défenseurs centraux pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille s'intéresserait à Ismaël Doukouré (17 ans), jeune axial qui impressionne avec Valenciennes en Ligue 2. D'ailleurs la concurrence est rude dans ce dossier puisque de nombreux clubs sont à l'affût et non des moindres puisque le FC Barcelone, la Juventus ou encore l'OL seraient également intéressés selon La Voix du Nord . Il faut dire qu'Ismaël Doukouré présente des similitudes avec Dayot Upamecano, lui aussi formé à VA, comme l'explique Olivier Bijotat.

Doukouré est «comme Dayot Upamecano»