Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane, Alaba... Zidane pourrait enregistrer une grosse perte !

Publié le 12 avril 2021 à 23h00 par A.D.

Après la victoire face à Liverpool, la direction du Real Madrid aurait fait savoir au clan Militao qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine. Toutefois, Eder Militao se poserait toujours des questions quant à son avenir. Et dans le cas où il était en concurrence avec Sergio Ramos, Raphaël Varane et David Alaba la saison prochaine, le défenseur brésilien pourrait provoquer son départ.

Ces dernières semaines, Eder Militao a profité grandement des absences de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Alors que les deux chouchous de Zinedine Zidane n'ont pas pu honorer leur rang, le défenseur brésilien a très bien assuré la relève. Auteur de performances XXL, et notamment face à Liverpool, Eder Militao aurait reçu les éloges de son club selon Goal Espagne . En effet, la direction du Real Madrid aurait approché l'entourage de l'ancien de Porto pour le féliciter de ses récentes prestations après le succès face aux Reds de Jürgen Klopp (3-1, mardi 6 avril). Et lors de cet échange, le club merengue aurait également annoncé au clan Militao qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

Militao prêt à partir à cause de Ramos, Varane et Alaba ?