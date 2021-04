Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Madrid et Barcelone, Haaland a fait son choix !

Publié le 12 avril 2021 à 21h10 par A.D.

Suivi par les plus grands clubs européens, Erling Haaland aurait un faible pour le Real Madrid et Manchester City. Toutefois, son départ du Borussia Dortmund aurait peu de chances de se concrétiser.

Très en vue du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait l'Europe à ses pieds. Alors que son poulain serait dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone, de Chelsea, Manchester United et City, Mino Raiola a débuté un tour du continent pour s'entretenir avec les clubs intéressés. Dans cette optique, il a commencé par un départ en Espagne, plus précisément à Barcelone et à Madrid, et devrait par la suite prendre la direction de l'Angleterre. De son côté, Erling Haaland aurait déjà ses destinations préférentielles quant à son avenir, mais son départ serait encore très loin d'être acté.

Haaland voudrait rejoindre le Real ou City, mais...