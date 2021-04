Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel se fait encore fracasser pour Ruffier !

Publié le 14 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur le départ de Stéphane Ruffier, Alain Bompard, ancien président de l'ASSE, pointe du doigt la gestion des dirigeants actuels des Verts.

« Je ne peux pas rentrer dans certains détails que je ne connais pas. Mais, j’ai l’impression qu’il y a eu un conflit, quelque chose entre lui et le coach. Stéphane a été un très bon gardien. Il a fait beaucoup de bien à l’ASSE. Il a eu du mérite et a beaucoup apporté. Les divorces, ça fait mal. On a perdu un grand joueur qui a marqué, à sa façon, l’histoire du club. Partir comme ça, il y a comme une forme d’amertume ». Légende de l'ASSE, Ivan Ćurković affichait récemment sa déception face au départ de Stéphane Ruffier, licencié par les Verts avant de prendre sa retraite sportive. Un avis partagé par Alain Bompard, ancien président de l'ASSE.

«Ce type était extraordinaire !»