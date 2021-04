Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse bataille à venir pour ce joli coup à 0€ ?

Publié le 13 avril 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lucas Vazquez, le club de la capitale devra composer avec la concurrence d’un gros d’Europe dans le dossier.

Bien qu’il ait enrôlé Alessandro Florenzi dans le cadre d’un prêt auprès de l’AS Roma avec une option d’achat fixée à 9 M€ qui pourrait être levée, le PSG pourrait une nouvelle fois chercher à renforcer le flanc droit de sa défense cet été. En effet, les performances de Thilo Kehrer et de Colin Dagba dans ce secteur déçoivent, chose qui pousserait Leonardo à vouloir un nouvel homme. Et dans cette optique, le PSG aurait coché le nom de Lucas Vazquez à en croire les informations dévoilées par AS ce mardi, le joueur de 29 ans arrivant au terme de son contrat au Real Madrid le 30 juin prochain et étant annoncé droit vers un départ libre.

Le Bayern Munich discuterait avec Lucas Vazquez