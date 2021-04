Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un gros coup à 0€ au Real Madrid !

Publié le 13 avril 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que Lucas Vazquez arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain au Real Madrid, le Paris Saint-Germain serait disposé à l’accueillir.

Bien qu’il soit en manque de liquidités en raison du passage de la pandémie de Covid-19, le PSG entend se renforcer au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. À en croire les différents échos parus dans les médias, le club de la capitale souhaiterait enrôler des renforts au milieu, sur le flanc droit de sa défense ainsi qu’en attaque. Et justement, à en croire les dernières indiscrétions parues dans la presse espagnole, le PSG pourrait bien avoir trouvé la perle rare afin de renforcer deux potes d’un seul coup.

Le PSG verrait Lucas Vazquez comme le renfort idéal pour son côté droit