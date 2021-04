Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce sur les plans de Zidane pour son avenir !

Publié le 13 avril 2021 à 10h00 par T.M.

De plus en plus de questions se posent sur l’avenir de Zinedine Zidane. Mais dans son esprit, l’entraîneur du Real Madrid aurait déjà choisi ce qu’il veut faire pour la suite de sa carrière.

Malgré un contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane se retrouve actuellement au centre des rumeurs. En effet, l’entraîneur merengue voit sans cesse sa place être remise en question. Et si Zizou a toutefois réussi à chaque fois à se sortir du piège, l’incertitude est plus grande que jamais à l’approche de la fin de la saison. Cet été, le Real Madrid pourrait décider de lancer un nouveau chapitre sans Zidane. Néanmoins, à en croire les informations d’Eduardo Inda, le départ du Français ne serait pas pour tout de suite…

Rendez-vous en 2022 avec les Bleus ?